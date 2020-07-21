Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео

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Опубликовано видео высадки морского десанта под Калининградом 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Под Калининградом военнослужащие Балтфлота России отработали высадку морского десанта. Учения прошли в рамках внезапной масштабной проверки боевой готовности в Калининградской области на полигоне Хмелевка. В маневрах, в которых приняли участие примерно 500 военнослужащих, было задействовано порядка 10 надводных кораблей, катеров и прочих морских судов, а также 40 единиц боевой техники.
Как сообщает телерадиокомпания «Звезда», в ходе учений военные Балтийского флота произвели высадку десанта с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».
Армия , Видео , Войска , Калининград , Калининградская Область
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