Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео

Под Калининградом военнослужащие Балтфлота России отработали высадку морского десанта. Учения прошли в рамках внезапной масштабной проверки боевой готовности в Калининградской области на полигоне Хмелевка. В маневрах, в которых приняли участие примерно 500 военнослужащих, было задействовано порядка 10 надводных кораблей, катеров и прочих морских судов, а также 40 единиц боевой техники.

Как сообщает телерадиокомпания «Звезда», в ходе учений военные Балтийского флота произвели высадку десанта с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».