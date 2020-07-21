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В Дагестане прошел «бой» между морским и воздушным десантом 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В Дагестане прошел «бой» между морским и воздушным десантом
Фото: РИА Новости
На морском побережье Турали в Дагестане произошел "бой" между морским и воздушным десантом Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Морские десантники приплыли к берегу на быстроходных катерах и смогли прорваться в тыл батальонной тактической группы "противника", которая прибыла к месту атаки на вертолетах Ми-8. Результатом учений стало "уничтожение" тактического воздушного десанта.
Учебный бой был проведен по плану внезапной проверки боеготовности воинских подразделений Каспийской флотилии. Морские пехотинцы также выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, которые имитировали гусеничную и колесную технику, а также атакующую пехоту условного противника.
Как рассказали "РГ" в ЮВО, проверка в Вооруженных силах России началась 17 июля по решению верховного главнокомандующего страны. В учениях участвуют войска Южного и Западного военных округов, соединения Воздушно-десантных войск и морская пехота ВМФ РФ. Всего задействовано около 150 тысяч военнослужащих и 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, военной и спецтехники, свыше 100 кораблей и судов обеспечения.
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Армия , Республика Дагестан
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