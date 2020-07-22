Киев отправил в Германию военных с COVID-19

Командование ВСУ отправило на учения в Германию зараженных коронавирусом военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он рассказал, что командующий оперативно-тактической группировкой "Север" полковник Алексей Шандар отдал указания на убытие в экстренном порядке 27 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ для участия в международных учениях Saber Junction ("Скрещенные сабли") в немецком Хохенфельсе.
"В связи со срочностью отправки личного состава комбриг (80-й бригады) не организовал проведение тестирования военнослужащих на предмет выявления коронавирусной инфекции и не выдержал двухнедельный карантин. На данный момент заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух украинских военнослужащих", — сказал Филипоненко.