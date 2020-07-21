В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки 

В Забайкалье на полигоне Цугол проходит двустороннее тактическое учение. Во время него мотострелковые и танковые подразделения форсировали реку Онон.

Военнослужащие на штатной технике преодолели русло реки, ширина которого более 100 метров, десантным и мостовыми способами. Инженеры обеспечили мостовую переправу, а подразделения РХБ защиты замаскировали эти места с помощью дымовой завесы.

Танки перешли по дну реки. Перед этим их экипажи надели индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы. Они необходимы, если вода попадет внутрь машины.