Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки
Фото: РИА Новости
В Забайкалье на полигоне Цугол проходит двустороннее тактическое учение. Во время него мотострелковые и танковые подразделения форсировали реку Онон.
Военнослужащие на штатной технике преодолели русло реки, ширина которого более 100 метров, десантным и мостовыми способами. Инженеры обеспечили мостовую переправу, а подразделения РХБ защиты замаскировали эти места с помощью дымовой завесы.
Танки перешли по дну реки. Перед этим их экипажи надели индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы. Они необходимы, если вода попадет внутрь машины.
"В учении задействовано свыше четырех тысяч военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной и специальной техники", — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Российская Газета: последние новости
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге Су-35 против Eurofighter Typhoon: в чем превосходство российских истребителей Су-35 против Eurofighter Typhoon: в чем превосходство российских истребителей
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Видео
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение