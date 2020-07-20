Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Калининградом прошли учения морпехов и мотострелков 

РИА Новости и ещё 3 17 часов назад
Балтфлот провел учения морской пехоты и мотострелков
Фото: РИА Новости
Двусторонние тактические учения подразделений морской пехоты и мотострелков, участие в которых приняли более двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц техники, состоялись на полигоне Балтийского флота под Калининградом в рамках масштабной проверки боеготовности, сообщил журналистам представитель Балтфлота Роман Мартов.
По информации Балтфлота, мотострелки армейского корпуса в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.
"В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах РФ, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих соединения морской пехоты флота и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота… Участие в нем приняли более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники", — сказал Мартов.
Он отметил, что в рамках учений мотострелковые подразделения и морские пехотинцы флота были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на технике на морской десантный полигон. В частности, по словам Мартова, подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу по противодесантной обороне участка морского побережья.
На месте военнослужащие подготовили местность к противодесантной обороне и оборудовали позиции. Мотострелки армейского корпуса провели бой с десантом условного противника. За действиями подразделений в ходе маневров следили с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени передавались с камер и транслировались на экранах в командном пункте руководства учениями.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Последние новости
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса США готовятся к госперевороту после выборов США готовятся к госперевороту после выборов
Комментарии
Армия , Роман Мартов , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Видео
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение