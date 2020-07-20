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Путин: 60 кораблей ВМФ России находятся в мировом океане 

ИА Regnum 2 часа назад
Путин: 60 кораблей ВМФ РФ находятся в мировом океане
Фото: РИА Новости
Около 60 кораблей Военно-морского флота России находятся на сегодняшний день в мировом океане. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки кораблей в Керчи.
По его словам, в ключевых районах мира находятся около 60 российских кораблей и судов обеспечения. Почти половина военных кораблей и судов находятся в дальней морской зоне.
Путин подчеркнул, что Военно-морской флот России помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире, а также играет исключительную роль в обеспечении безопасности страны.
Ранее на церемонии закладки новых боевых кораблей в Керчи Владимир Путин заявил, что строительство современных кораблей будет продолжена.
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Армия , Владимир Путин , Керчь
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