Путин: 60 кораблей ВМФ РФ находятся в мировом океане

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Около 60 кораблей Военно-морского флота России находятся на сегодняшний день в мировом океане. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки кораблей в Керчи

По его словам, в ключевых районах мира находятся около 60 российских кораблей и судов обеспечения. Почти половина военных кораблей и судов находятся в дальней морской зоне.

Путин подчеркнул, что Военно-морской флот России помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире, а также играет исключительную роль в обеспечении безопасности страны.

Ранее на церемонии закладки новых боевых кораблей в Керчи Владимир Путин заявил, что строительство современных кораблей будет продолжена.