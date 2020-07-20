Египту разрешили вводить войска на территорию Ливии 

Палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Об этом сообщает издание Mada Masr.

Издание подчеркивает, что тем самым Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию . Решение приняли единогласно на секретном заседании парламента, куда не допустили ни журналистов, ни фотографов.

Один из депутатов рассказал, что голосование провели по требованию президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси

21 июня он заявил, что Египет может вторгаться на территорию Ливии на законных основаниях, поскольку получает прямые угрозы от «террористических наемников и ополченцев». По словам главы государства, целью применения военной силы станет защита границы Египта, протяженность которой составляет 1,2 тысячи километров, а также достижение режима прекращения огня и установления мира и порядка в соседнем государстве. В этом решении ас-Сиси поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.