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Россия заложила сразу шесть боевых кораблей 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россия заложила сразу шесть боевых кораблей
Фото: ТАСС
Россия в понедельник, 20 июля, провела закладку сразу шести боевых кораблей, сообщает ТАСС.
Так, в Северодвинске были заложены атомные подлодки «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень-М», в Керчи — универсальные десантные корабли (вертолетоносцы) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой», в Санкт-Петербурге — фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» модернизированного проекта 22350.
Корабли станут носителями высокоточного современного оружия, в том числе гиперзукового. По словам президента России Владимира Путина, присутствовавшего на церемонии закладки в Керчи, за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.
«Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ [Военно-морского флота] превысила 70 процентов», — заявил глава государства.
Пун отметил, что в настоящее время «в ключевых районах Мирового океана» находятся около 60 российских военных кораблей, из которых половина — в дальней морской зоне.
В октябре 2018 года издание Business Insider отметило, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , Керчь , Санкт-Петербург , Северодвинск
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