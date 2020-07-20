Военные учения Sea Breeze начались в Черном море

К участию будут привлечены около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Учения продлятся семь дней. В них запланировано участие ракетного эсминца USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море, сообщает "Армия Информ".