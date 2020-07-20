«Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний. В Черноморском бассейне Черноморский флот традиционно поддерживает свое господство. Все системы, с помощью которых это делается, уже давно перешли на новое поколение. В том числе, система контроля подводной обстановки. Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, например, он бы тихо промолчал и все. Россия - великая морская держава, делает все, что положено. Какие-то системы исследовательские, какие-то взаимодействующие, это все единая система безопасности России с морского направления», - заключил он.