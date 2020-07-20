Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».

Украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией. Касатонов тогда призвал Неижапу не переживать из-за возможного конфликта с Россией, поскольку это, по его мнению, не произойдет даже гипотетически.