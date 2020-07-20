Украина пригрозила России войной по югославскому сценарию 

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По словам экс-главы СБУ, Россия сможет разбомбить Украину, даже не пересекая границ.

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Смешко выразил уверенность, что Россия не станет нападать на Украину без повода.

Как сообщал «Рамблер», в 1999 году силы НАТО провели воздушную операцию против Югославии во время войны в Косове.

В результате операции была завершена Косовская война. Контроль над регионом перешел к НАТО и международной администрации, которая затем передала большинство полномочий структурам этнических албанцев.