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Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию 

Газета.Ru и ещё 3 58 минут назад
Украина пригрозила России войной по югославскому сценарию
Фото: РИА Новости
Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что военный конфликт с Россией может закончиться также, как в 1999 году в Югославии. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели", — сказал Смешко.
По его словам, Россия уже провела учения по обстрелу страны "с трех направлений" и сможет разбомбить ее "не пересекая границы".
В то же время Смешко заявил, что Россия не начнет атаку на Украину без повода.
С конца марта по начала июня 1999 года города Сербии подвергались воздушным бомбардировкам со стороны НАТО. Жертвами атак стали не менее двух тысяч человек, в том числе 89 детей.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Игорь Смешко , СБУ , НАТО
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