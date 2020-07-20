Украина пригрозила России войной по югославскому сценарию

"В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели", — сказал Смешко.

По его словам, Россия уже провела учения по обстрелу страны "с трех направлений" и сможет разбомбить ее "не пересекая границы".

В то же время Смешко заявил, что Россия не начнет атаку на Украину без повода.