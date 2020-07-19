Две ракеты «Катюша» упали около посольства США в Ираке 

Минимум две ракеты упали 19 июля 2020 года около посольства Соединённых Штатов Америки в «зелёной зоне» в иракской столице Багдаде, передаёт представитель органов безопасности республики.

Две ракеты «Катюша» упали в полдень… вблизи американского посольства в «зелёной зоне», не приведя к каким-либо жертвам, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок постоянно становится «зелёная зона» Багдада. Там находятся административные здания правительства Ирака , а также международный аэропорт столицы. К воздушной гавани примыкает аэродром военных. В большинстве случаев, как правило, обстрелы не приводят к гибели граждан или разрушениям.

5 июля 2020-го американский зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде. В результате ЧП пострадал ребёнок. О жертвах не сообщалось. Инцидент произошёл через несколько часов после того, как США провели испытание комплекса Patriot на территории посольства в Багдаде. Это вызвало недовольство иракской стороны. Вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и председатель комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг провокационным.

Ранее, в июне 2020 года, несколько ракет упали в «зелёной зоне» Багдада в непосредственной близости от американского посольства. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало, но в городе звучали сирены, предупреждающие о ракетной атаке. Силовики оперативно обнаружили место, с которого был осуществлён пуск, — точку у Народного стадиона в Багдаде.

Атака была осуществлена в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, в ходе которого должны быть обсуждены вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры, писал NEWS.ru.