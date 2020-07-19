Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две ракеты «Катюша» упали около посольства США в Ираке 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Две ракеты «Катюша» упали около посольства США в Ираке
Фото: News.ru
Минимум две ракеты упали 19 июля 2020 года около посольства Соединённых Штатов Америки в «зелёной зоне» в иракской столице Багдаде, передаёт представитель органов безопасности республики.
Две ракеты «Катюша» упали в полдень… вблизи американского посольства в «зелёной зоне», не приведя к каким-либо жертвам, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок постоянно становится «зелёная зона» Багдада. Там находятся административные здания правительства Ирака, а также международный аэропорт столицы. К воздушной гавани примыкает аэродром военных. В большинстве случаев, как правило, обстрелы не приводят к гибели граждан или разрушениям.
5 июля 2020-го американский зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде. В результате ЧП пострадал ребёнок. О жертвах не сообщалось. Инцидент произошёл через несколько часов после того, как США провели испытание комплекса Patriot на территории посольства в Багдаде. Это вызвало недовольство иракской стороны. Вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и председатель комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг провокационным.
Ранее, в июне 2020 года, несколько ракет упали в «зелёной зоне» Багдада в непосредственной близости от американского посольства. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало, но в городе звучали сирены, предупреждающие о ракетной атаке. Силовики оперативно обнаружили место, с которого был осуществлён пуск, — точку у Народного стадиона в Багдаде.
Атака была осуществлена в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, в ходе которого должны быть обсуждены вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше В Баку сообщили о спокойствии на границе с Арменией В Баку сообщили о спокойствии на границе с Арменией Заражённые американские военные шокировали японцев Заражённые американские военные шокировали японцев
Комментарии
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , США , РИА Новости , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Армения подбила три азербайджанских танка
Армения подбила три азербайджанских танка
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке»
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке»
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение