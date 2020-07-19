Турция готовится к войне с Арменией

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Турция набирает добровольцев для войны с Арменией 

Аргументы Недели 36 минут назад
Турецкие военные набирают добровольцев среди сирийских боевиков для войны против Армении. Всем принявшим решение отправиться воевать в Азербайджан предложен бонус 2500 долл. Об этом сообщает портал Авиа. Про.
Турецкие рекрутинговые пункты развернуты в северном сирийском кантоне Африн. Всем желающим отправиться воевать в Азербайджан предлагается контракт на 6 месяцев и бонус 2500 долл. Напоминаем, что Анкара уже направляет свои прокси-силы из Сирии в Ливию для участия в боевых действиях против армии Хафтара. Турецкие амбиции расширить зону своего влияния, похоже, распространяются не только на Ближний Восток и север Африки, но и значительно дальше.
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Армия , Видео , В мире , Азербайджан , Армения , Турция
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