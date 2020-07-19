НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше

Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.

"Речь идет о российской подлодке "Краснодар" класса "Варшавянка", которая направляется в сторону Санкт-Петербурга", — сообщает издание.

Отмечается, что российская подлодка вошла в Ла-Манш и дошла до самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. Как пишет Forbes, с тех пор военные не сообщали о местонахождении судна.

В последний раз "Краснодар" пересекал пролив в мае 2017 года в сопровождении британского королевского флота.