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Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше 

Газета.Ru 50 минут назад
НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
Фото: mil.ru
Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.
"Речь идет о российской подлодке "Краснодар" класса "Варшавянка", которая направляется в сторону Санкт-Петербурга", — сообщает издание.
Отмечается, что российская подлодка вошла в Ла-Манш и дошла до самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. Как пишет Forbes, с тех пор военные не сообщали о местонахождении судна.
В последний раз "Краснодар" пересекал пролив в мае 2017 года в сопровождении британского королевского флота.
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Армия , НАТО , Forbes
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