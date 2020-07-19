В Черное море идет ракетный эсминец ВМС США 

Американский ракетный эсминец Porter начал транзит в Черное море для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2020. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Возвращение "Porter" в Черное море подтверждает приверженность Шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях Sea Breeze является реальным выражением решимости США обеспечить коллективную безопасность в Европе", заявил командующий Шестым флотом ВМС США, вице-адмирал Джин Блэк.

Porter вместе с самолетами ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи будет участвовать в совместных учениях Sea Breeze. В предстоящих учениях планируется задействовать две тысячи военных из восьми стран, а также 27 кораблей и 19 самолетов.

Это уже пятый американский корабль, посетивший Черное море с начала 2020 года. Во время пребывания в Черном море корабли участвовали в учениях по взаимодействию с морскими силами Болгарии, Румынии, Грузии и Турции.