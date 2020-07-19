Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черное море идет ракетный эсминец ВМС США 

РИА Новости Крым 28 минут назад
В Черное море идет ракетный эсминец ВМС США
Фото: РИА Новости
Американский ракетный эсминец Porter начал транзит в Черное море для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2020. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.
"Возвращение "Porter" в Черное море подтверждает приверженность Шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях Sea Breeze является реальным выражением решимости США обеспечить коллективную безопасность в Европе", заявил командующий Шестым флотом ВМС США, вице-адмирал Джин Блэк.
Porter вместе с самолетами ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи будет участвовать в совместных учениях Sea Breeze. В предстоящих учениях планируется задействовать две тысячи военных из восьми стран, а также 27 кораблей и 19 самолетов.
Это уже пятый американский корабль, посетивший Черное море с начала 2020 года. Во время пребывания в Черном море корабли участвовали в учениях по взаимодействию с морскими силами Болгарии, Румынии, Грузии и Турции.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
РИА Новости Крым: последние новости
Бой на армяно-азербайджанской границе: что известно на данный момент Бой на армяно-азербайджанской границе: что известно на данный момент На границе Армении и Азербайджана снова стреляют На границе Армении и Азербайджана снова стреляют Истребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики США Истребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики США
Комментарии 1
Армия , В мире , Джин Блэк , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Африка раскалывается из-за образования нового океана
Африка раскалывается из-за образования нового океана
Видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру
04:33
Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение