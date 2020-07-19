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Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР 

Газета.Ru и ещё 2 49 минут назад
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, где обсудил укрепление сил "военного сдерживания" в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Отмечается, что на заседании обсуждалась ротация командирских кадров главных инстанций силовых ведомств.
Кроме того, после расширенной части заседания прошло закрытое совещание.
"В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией", — говорится в сообщении.
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Армия , Азия , В мире , Войска , Чен Ким , КНДР , Южная Корея
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