«Азербайджан готовится нанести ответный удар»

Заявление Армении об уничтожении азербайджанских танков на границе доказывает, что каждая из сторон конфликта пытается преувеличить свою победу над противником и преуменьшить потери, и провоцирует Баку на ответную реакцию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявил, что с 12 июля 2020 года армянская сторона уничтожила три танка Вооруженных сил Азербайджана в ходе боев на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы с использованием беспилотных летательных аппаратов, произведенных армянским военно-промышленным комплексом.

«Как это часто бывает во время военных действий, а теперь и на Кавказе, та данные, которые мы получаем с обеих сторон фронта и видим в последствии в средствах массовой информации, зачастую нуждаются в делении то на три, то на десять. Данный нюанс является совершенно понятным явлением войны — каждая из сторон пытается преувеличить свою победу над противником и преуменьшить потери.

Ни на одной войне в мире не было такого, когда стороны говорили бы правду. Я считаю, что в данном случае мы, вероятно, сталкиваемся с подобным явлением — армянская сторона без наличия прямых доказательств в виде видео или подтверждающих сообщений из Азербайджана отмечает количество подбитых танков и хочет показать качество своих вооруженных действий», — полагает военный обозреватель газеты «КП».

Бои на границе Армении и Азербайджана вспыхнули семь дней назад — 12 июля 2020 года. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Отмечается, что в столкновениях начали применять артиллерию и другое тяжелое вооружение.

Согласно данным на сегодняшний день, Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих, включая генерала, и одного

Спустя три дня, 15 июля 2020 года, произошло затишье, однако уже утром 16 июля в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

В связи с этим Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана Закиром Аскер оглы Гасановым, в ходе которых министры затронули вопрос о проблемах Закавказья, где произошел новый азербайджано-армянский инцидент.

Отметим, что конфликт между сторонами происходит не в Нагорном Карабахе, который долгое время считался основным камнем преткновения в двусторонних отношениях Армении и Азербайджана, а в приграничных регионах. В результате боевых столкновений обе стороны понесли потери, несмотря на то, что сложившаяся ситуация находится на контроле российского политического руководства в связи с тем, что Армения является членом ОДКБ. Вопрос остается на повестке дня и у президента Российской Федерации Владимира Путина , который 17 июля 2019 года провел заседание Совета безопасности РФ

«Я с великой грустью отношусь к той ситуации, которая разворачивается в последние дни в Закавказье. Несмотря на то, что армянская сторона является союзником России по организации Договора о коллективной безопасности, две кавказских республики, которых в Советском Союзе называли сестрами, в очередной раз сорвались в конфликт.

В Москве долгое время наблюдают за тем, как Азербайджан с Арменией противостоят друг другу уже более 30 лет из-за Нагорного Карабаха и прекрасно понимают, что сегодня в мире нет гения и никогда не будет, способного предложить такой вариант решения проблемы, с которым бы согласились Баку и Ереван. И на протяжении указанных десятилетий Россия делает все для того, чтобы между ними не разгоралась очередная бойня», — рассуждает Баранец.

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу сообщали, что более 23,5 тыс. граждан Азербайджана выразили желание добровольно служить в армии.

Воронка конфликта Баку и Еревана будет расширяться

Напомним, в указанном регионе сегодня существует непризнанное даже Арменией государство Республика Арцах, имеющее прочные связи с Ереваном и составляющее с ним единое целое. Именно с этим не соглашаются в Баку и делают ставку на возвращение региона, в связи с чем вся геополитическая и военная линия Азербайджана связана с Нагорным Карабахом, а также с планами по его возвращению и противостоянию с Арменией.

«Главная особенность этого конфликта чрезвычайно любопытна — перестрелка началась далеко от Нагорного Карабаха. Когда случаются подобные вещи, невероятно тяжело разобраться в истинных причинах боестолкновений. Вероятно, в данном случае сработала старая обида, а после каждая из сторон начала перекладывать ответственность друг на друга.

И когда ты слышишь подобные заявления, невольно начинаешь чувствовать себя человеком, попавшим на межу между двумя сварливыми соседками — правда смешивается с ложью. В таком случае воронка конфликта начнет расширяться и те страны, которые стоят за Азербайджаном и Арменией, будут вынуждены подключиться к решению этой проблемы», — полагает военный обозреватель «КП».

Виктор Баранец напомнил, что Турция ведет активную политику на Южном Кавказе, то есть бывшем советском Закавказье, параллельно выстраивая сотрудничество с Азербайджаном и Грузией, которое носит антиармянский характер и имеет потенциал противодействия политике Российской Федерации в этом регионе. На фоне турецкой активности образовался поток отчасти неподтвержденной информации, в котором были сообщения о переброске войск Турции в Азербайджан.

«Я проверял источники этой информации — они очень особенные и касаются противников политики Реджепа Тайипа Эрдогана. Также подобные сообщения раздаются в Армении, хотя официальных подтверждений нет. К слову, в уставе ОДКБ есть пункт, который гласит о том, что нападение на одного считается нападением на всех. Данный пункт касается Российской Федерации, считающейся союзником Армении. Именно этот факт вызывает беспокойство в Москве, так как этот конфликт может привлечь союзников всех сторон.

Сейчас обстановка накаляется, а слухи о грядущей полномасштабной войне множатся. Поэтому Россия пытается усадить стороны за стол переговоров ради прекращения столкновения, но они откровенно упрямятся. В связи с этим стоит задуматься о проведении референдума в Нагорном Карабахе под наблюдением международного сообщества», — констатировал Баранец.