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США направят сотни военнослужащих в Литву 

Российская Газета 56 минут назад
Сотни военных США появятся близ российских границ
Фото: Reuters
Соединенные Штаты направят сотни военнослужащих в Литву для тренировок в течение ближайших нескольких лет, заявил в четверг в Вильнюсе министр армии США Райан Маккарти.
"Мы намерены продолжить командировки в Литву, где наши силы смогут извлечь взаимную выгоду из совместных операций", — отметил Маккарти после встречи с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом.
По словам Маккарти, через несколько месяцев в Литву из Польши прибудет американский батальон, а в 2022 году пехотная рота будет направлена непосредственно из США. Вашингтон предоставит более подробную информацию об этих планах в ближайшие недели.
Вильнюс последовательно стремится к расширению военного присутствия США в Литве. С октября 2019 года по июнь 2020 года в стране размещался американский батальон с танками и боевыми машинами пехоты, сообщает портал lrt.lt.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Прибалтика , США , Раймундас Кароблис , Вильнюс , Литва
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