Сотни военных США появятся близ российских границ

Соединенные Штаты направят сотни военнослужащих в Литву для тренировок в течение ближайших нескольких лет, заявил в четверг в Вильнюсе министр армии США Райан Маккарти.

"Мы намерены продолжить командировки в Литву, где наши силы смогут извлечь взаимную выгоду из совместных операций", — отметил Маккарти после встречи с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом.

По словам Маккарти, через несколько месяцев в Литву из Польши прибудет американский батальон, а в 2022 году пехотная рота будет направлена непосредственно из США. Вашингтон предоставит более подробную информацию об этих планах в ближайшие недели.

Вильнюс последовательно стремится к расширению военного присутствия США в Литве. С октября 2019 года по июнь 2020 года в стране размещался американский батальон с танками и боевыми машинами пехоты, сообщает портал lrt.lt.