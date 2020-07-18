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Сотни военных США появятся близ российских границ 

Майк Габриелян и ещё 1 22 минуты назад
Сотни военных США появятся близ российских границ
Фото: Reuters
Пентагон направит сотни военных в Литву для "совместных операций" в течение ближайших лет. Об этом заявил в Вильнюсе министр армии США Райан Маккарти, сообщает Baltnews.
«Мы продолжим развертывание в Литве, где силы обеих стран выиграют от совместных операций», — заявил Маккарти по итогам встречи с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом.
По словам представителя Пентагона, через несколько месяцев из Польши в Литву прибудет несколько подразделений военных, а в 2022 году на учения приедет рота военнослужащих из США.
Это стало возможно, поскольку Литва увеличила оборонный бюджет до 2% от ВВП, невзирая на то, что страна является одной из самых бедных в Европе.
С осени прошлого года в Литве дислоцировался американский батальон с танками Abrams и БМП. Но после вспышки коронавируса военные покинули Литву.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Литвы пообещал поддержку батальону НАТО, в котором коронавирусом заболели военные.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Прибалтика , США , Раймундас Кароблис , Пентагон , НАТО , Вильнюс , Литва
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