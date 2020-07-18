Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Произошла стычка между американскими и российскими военными в Сирии 

Аргументы Недели и ещё 4 2 часа назад
Американские и российские военные схлестнулись в Сирии
Фото: ТАСС
Очередная «распря» военных США и России произошла на днях в провинции Аль-Хасака. Американцы вновь заблокировали колонну российской военной полиции. Стычка не вышла за рамки вербального конфликта. Звукозапись разговора военных двух стран опубликована в сети.
В результате россиянам пришлось остановиться. После этого состоялся их разговор с американцами. Россияне напомнили своим визави, что те незаконно присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики, а Вооруженные силы России находятся здесь по приглашению Башара Асада.
Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии
Ответ американцев не демонстрируется, также неизвестно чем закончилась эта встреча.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Аргументы Недели: последние новости
Бойцы ДНР уничтожили морпехов Украины в ходе ночной вылазки спецгруппы ВСУ под Мариуполем Бойцы ДНР уничтожили морпехов Украины в ходе ночной вылазки спецгруппы ВСУ под Мариуполем Появилось видео из района ударов ВКС РФ по боевикам в Сирии после подрыва российско-турецкой колонны Появилось видео из района ударов ВКС РФ по боевикам в Сирии после подрыва российско-турецкой колонны Турция пообещала России защитить данные по С-400 Турция пообещала России защитить данные по С-400
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Башар Асад , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Режим военного времени ввели в Китае
Режим военного времени ввели в Китае
Более 70 военных выздоровели за сутки от COVID-19
Более 70 военных выздоровели за сутки от COVID-19
Сотни военных США появятся близ российских границ
Сотни военных США появятся близ российских границ
США ответили на сообщения о «шпионившем на Россию» военном
США ответили на сообщения о «шпионившем на Россию» военном
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение