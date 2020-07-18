Американские и российские военные схлестнулись в Сирии

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Очередная «распря» военных США России произошла на днях в провинции Аль-Хасака. Американцы вновь заблокировали колонну российской военной полиции. Стычка не вышла за рамки вербального конфликта. Звукозапись разговора военных двух стран опубликована в сети.

В результате россиянам пришлось остановиться. После этого состоялся их разговор с американцами. Россияне напомнили своим визави, что те незаконно присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики, а Вооруженные силы России находятся здесь по приглашению Башара Асада

Ответ американцев не демонстрируется, также неизвестно чем закончилась эта встреча.