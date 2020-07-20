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Силы ЧФ отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца США 

RT на русском и ещё 16 6 минут назад
РФ внимательно следит в Черном море за эсминцем США
Фото: © Official U.S. Navy Page
Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия эсминца Военно-морских сил США USS Porter, который находится в Чёрном море. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что эсминец направился в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020.
Манёвры состоятся с 20 по 26 июля, в них будут участвовать порядка 2 тыс. военнослужащих, также будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из девяти стран.
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Армия , Черное море , НЦУО РФ , РИА Новости , США
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