РФ внимательно следит в Черном море за эсминцем США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что эсминец направился в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020.

Манёвры состоятся с 20 по 26 июля, в них будут участвовать порядка 2 тыс. военнослужащих, также будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из девяти стран.