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Во Владимирской области во время боевых стрельб погиб солдат-контрактник 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
ЧП на полигоне: контрактника застрелили на учениях
Фото: РИА Новости
Солдат, проходивший службу по контракту, погиб, получив ранения во время стрельб на полигоне Сергейцево под Ковровом Владимирской области. Проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС во вторник в прокуратуре Владимирского гарнизона.

"5 августа во время стрельб на полигоне Сергейцево под Ковровом получил ранение военнослужащий-контрактник и в итоге скончался. Начата доследственная проверка", — проинформировали в прокуратуре.

ЧП в армии: 18 пострадавших
По данным Западного военного округа, сегодня при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области во время разряжания оружия один из военнослужащих нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение другой военный.

"Военнослужащий контрактной службы был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий контрактной службы от полученного ранения скончался", — сказали в пресс-службе.

В округе подчеркнули, что комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.
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Комментарии
Армия , Другое , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область , Ковров
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