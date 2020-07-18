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Морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВС 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Каспийская флотилия поднята по тревоге
Фото: РИА Новости
Батальон морской пехоты и ракетный дивизион «Бал» Каспийской флотилии, базирующиеся в Республике Дагестан, в рамках внезапной проверки боевой готовности ВС России выдвинулись для совместных учений с корабельной группировкой, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
«Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, были подняты по боевой тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. При получении команды на перевод в высшие степени боевой готовности береговые войска в составе батальона морской пехоты и ракетного дивизиона «Бал» совершили марш в районы выполнения задач», — приводит текст сообщения пресс-службы Южного военного округа ТАСС.
В рамках проверки российским военным предстоит отработать задачи по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника и уничтожению целей ракетным ударом двух пусковых установок, поддержку самоходных артиллерийских батарей, а также боевые задачи по противодесантной обороне побережья.
«Корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств также вышли в море, для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средства воздушного нападения», — добавили в пресс-службе ЮВО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.
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Комментарии 13
Армия , Владимир Путин , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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