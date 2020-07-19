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Российские военные пересекли горные перевалы Кавказа в рамках внезапной проверки 

Lenta.ru и ещё 7 18 минут назад
Российские военные пересекли перевалы Кавказа
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках недавно начатой внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил (ВС) России на лошадях перешли горные перевалы Кавказа. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Согласно заявлению властей, в локальных учениях участвуют около 1200 солдат. В них также задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники. Военнослужащие, дислоцированные в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках учений отработали формирование колонн и совершение маршей через горные перевалы.
Ранее Министерство обороны показало видео начала масштабной внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля. На распространенном ролике запечатлено, как полковнику передают распоряжение начальника Генерального штаба для командующего войсками Южного военного округа о начале проведения боевой проверки.
Проверка затрагивает войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. В рамках проверки будет проведено 56 тактических учений. В ней принимают участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействовано 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Генштаб , Карачаево-Черкесская Республика
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