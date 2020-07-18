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Сатановский объяснил внезапные российские учения конфликтом в Закавказье 

News.ru 18 минут назад
Внезапную проверку войск России связали с Закавказьем
Фото: News.ru
Российский учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский дал оценку объявлению президентом и главнокомандующим Владимиром Путиным внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов. По его словам, учения связаны с обострением между Азербайджаном и Арменией.
Российское руководство сегодня объявило о внезапной проверке войск. И будут учения в Западном военном округе и Южном военном округе. Что такое ЮВО — это понятно. Это как раз то самое место, — цитирует политолога MK.RU.
Сатановский считает, что ситуация в Закавказье может легко «перейти в катастрофическую фазу». Ни в Азербайджане, ни в Армении нет страха перед войной, а кроме того, на лидеров стран давят «уличные настроения», добавил учёный.
Он также отметил, что иностранные державы, в частности, США и Турция участвуют в эскалации конфликта, а Россия единственная страна, которая хочет его погасить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Она проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По информации министра обороны Сергея Шойгу, предусмотрено проведение 56 тактических учений.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Кавказ , Евгений Сатановский , Владимир Путин , Московский комсомолец , Азербайджан , Армения
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