Внезапную проверку войск России связали с Закавказьем

Российское руководство сегодня объявило о внезапной проверке войск. И будут учения в Западном военном округе и Южном военном округе. Что такое ЮВО — это понятно. Это как раз то самое место, — цитирует политолога MK.RU.

Сатановский считает, что ситуация в Закавказье может легко «перейти в катастрофическую фазу». Ни в Азербайджане, ни в Армении нет страха перед войной, а кроме того, на лидеров стран давят «уличные настроения», добавил учёный.

Он также отметил, что иностранные державы, в частности, США и Турция участвуют в эскалации конфликта, а Россия единственная страна, которая хочет его погасить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Она проводится для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По информации министра обороны Сергея Шойгу, предусмотрено проведение 56 тактических учений.