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В НАТО прокомментировали внезапную проверку войск в России 

Lenta.ru и ещё 1 32 минуты назад
НАТО отреагировала на внезапную проверку войск России
Фото: Reuters
НАТО обвинила Россию в нарушении условий прозрачности из-за объявленной президентом Владимиром Путиным 17 июля внезапной проверки боеготовности войск. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.
«Стоит отметить, что со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», — подчеркнула она.
По мнению Лунгеску, Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности. Она уточнила, что все страны имеют право распоряжаться своими вооруженными силами, однако должны уважать свои обязательства по прозрачности.
Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Во это время будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.
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Армия , Войска , НАТО и Россия , Учения НАТО , Владимир Путин , ОБСЕ , НАТО
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