Россия раскрыла военные планы в отношении Украины

У России нет и не может быть «военных планов» в отношении Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины… Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы готовятся к боевым действиям с Россией.
По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область.
В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью».
Позднее командующий Объединённых сил ВС Украины заявил об отсутствии «угрозы вторжения» России.
Наев добавил, что Неижпапа, говоря о подготовке к боевым действиям с Россией, преувеличил.
Как подчёркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.