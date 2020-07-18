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МИД России заверил в отсутствии военных планов в отношении Украины 

RT на русском 27 минут назад
Россия раскрыла военные планы в отношении Украины
Фото: © EPA
У России нет и не может быть «военных планов» в отношении Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины… Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы готовятся к боевым действиям с Россией.
По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область.
В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью».
Позднее командующий Объединённых сил ВС Украины заявил об отсутствии «угрозы вторжения» России.
Наев добавил, что Неижпапа, говоря о подготовке к боевым действиям с Россией, преувеличил.
Как подчёркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.
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Армия , Войска , Конфликты , Политика , Новости регионов , Крым наш , Москва и Киев , Сергей Лавров , Андрей Руденко , МИД , ИТАР-ТАСС
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