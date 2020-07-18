Россия раскрыла военные планы в отношении Украины

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«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины… Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы готовятся к боевым действиям с Россией.

По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область.

В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью».

Позднее командующий Объединённых сил ВС Украины заявил об отсутствии «угрозы вторжения» России.

Наев добавил, что Неижпапа, говоря о подготовке к боевым действиям с Россией, преувеличил.