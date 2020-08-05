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Шойгу рассказал, как пандемия повлияла на вооруженные силы 

РИА Новости и ещё 9 51 минуту назад
Шойгу рассказал о влиянии пандемии на ВС
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы России в ходе внезапной проверки показали высокие боевые возможности в условиях пандемии, хотя из-за коронавируса в план пришлось вносить "отдельные ограничения", констатировал в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Проверка проходила 17-21 июля на большей части России, участвовали в ней почти 150 тысяч военных, десятки тысяч боевых машин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, 106 кораблей. Задействовались войска Южного и Западного военного округов, ВДВ, морпехи всех флотов и Каспийской флотилии.

"Несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России. Внезапная проверка показала, что снижения способности ВС РФ решать задачи по предназначению не допущено", — заявил Шойгу.

По его словам, войска в ходе проверки действовали профессионально, требования безопасности строго соблюдались, обеспечена "сохранность оружия и боеприпасов".

"Случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено. Практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск ВС РФ будет продолжена", — отметил Шойгу.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Армия , Сергей Шойгу
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