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В Пентагоне заявили, что США превосходят соперников в ядерной сфере 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Пентагон: США превосходят соперников в ядерной сфере
Фото: Reuters
Соединенные Штаты имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений и настроены на его сохранение. С таким утверждением выступил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер.
"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство", — заявил шеф Пентагона.
Он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли провел виртуальную встречу с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.
"Факт заключается в том, что мы модернизируем свои [стратегические] бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и [несущие ядерные ракеты] подводные лодки. Они станут не просто более мощными, чем у наших конкурентов и противников. Мы также должны модернизировать систему командования, управления и связи в своих ядерных [силах]. Мы вкладываем в это много денежных средств. Важно продолжать проводить модернизацию и рекапитализацию [арсенала] ядерного сдерживания", — отметил Эспер.
Он заверил, что США намерены действовать таким образом исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов.
"Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединенным Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим [добиться]: сдержать конфликт, сдержать войну. А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу", — сказал министр.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Марк Эспер , Марк Милли , Комитет начальников штабов , Пентагон
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