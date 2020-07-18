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Пентагон заявил о ядерном превосходстве США над соперниками 

Газета.Ru и ещё 3 29 минут назад
Пентагон заявил о ядерном превосходстве США
Фото: Reuters
Глава Пентагона (Минобороны США) Марк Эспер уверен, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников, цитирует ТАСС.
По его словам, США сохраняют боеспособную ядерную триаду. Также в стране постоянно улучшают стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты с подлодками.
"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших конкурентов", — добавил Эспер.
Он констатировал, что на модернизацию вооружения уходят большие суммы, но США действуют исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов.
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Армия , Оружие , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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