Пентагон заявил о ядерном превосходстве США

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Минобороны США) Глава Пентагона Марк Эспер уверен, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников, цитирует ТАСС.

По его словам, США сохраняют боеспособную ядерную триаду. Также в стране постоянно улучшают стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты с подлодками.

"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших конкурентов", — добавил Эспер.

Он констатировал, что на модернизацию вооружения уходят большие суммы, но США действуют исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов.