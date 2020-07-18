Пентагон заявил о ядерном превосходстве США

Глава Пентагона (Минобороны США) Марк Эспер уверен, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников, цитирует ТАСС.
По его словам, США сохраняют боеспособную ядерную триаду. Также в стране постоянно улучшают стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты с подлодками.
"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших конкурентов", — добавил Эспер.
Он констатировал, что на модернизацию вооружения уходят большие суммы, но США действуют исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов.