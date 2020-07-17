Су-57 назвали способным «обезоружить» самолеты США

В этом ему поможет комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гималаи».

Как пишет «Военное обозрение», наличие «Гималаи» является одной из сильных сторон Су-57. Эта система, по словам журналистов, способна превращать истребители пятого поколения потенциального противника в самолёты четвёртого поколения. Дело в том, что «Гималаи» сводят к минимуму «стелс»-технологии на других самолётах.

Кроме того, система РЭБ распределена на Су-57 таким образом, что позволяет наводить помехи и защищать самолёт от ракет с головками самонаведения почти во всех ракурсах. Также сообщается, что «Гималаи» по радиусу эффективного применения превосходит ракеты класса «воздух-воздух». Это позволит «сбить с толку» выпущенную противником ракету. Благодаря этому Су-57 сможет «обезоружить» американские F-35 и F-22.

Су-57 пока не принят на вооружение.