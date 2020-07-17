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США задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
США задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Делегация США провела секретные переговоры с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В Вашингтоне задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии, передает The Libyan Observer.
Газета утверждает, что встреча состоялась в штаб-квартире Хафтара недалеко от города Бенгази на востоке страны. Вместо американских войск в стране предложили разместить европейские силы под эгидой ООН. Большая часть нефтяных месторождений страны закрыты, потому что их заблокировали силы ЛНА.
26 июня сообщалось, что российские наемники вторглись на месторождение и встретились с представителями охраны объектов NOC. Председатель нефтяной корпорации заявил, что «ливийская нефть предназначена для ливийского народа», отвергнув все попытки иностранцев помешать возобновлению добычи нефти.
В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием Хафтара, поддержку которому оказывает заседающий на востоке страны парламент, а также Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Армия , ООН , Бенгази , Ливия , США
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