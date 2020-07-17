США задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии 

Делегация США провела секретные переговоры с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В Вашингтоне задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии , передает The Libyan Observer.

Газета утверждает, что встреча состоялась в штаб-квартире Хафтара недалеко от города Бенгази на востоке страны. Вместо американских войск в стране предложили разместить европейские силы под эгидой ООН . Большая часть нефтяных месторождений страны закрыты, потому что их заблокировали силы ЛНА.

26 июня сообщалось, что российские наемники вторглись на месторождение и встретились с представителями охраны объектов NOC. Председатель нефтяной корпорации заявил, что «ливийская нефть предназначена для ливийского народа», отвергнув все попытки иностранцев помешать возобновлению добычи нефти.

В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием Хафтара, поддержку которому оказывает заседающий на востоке страны парламент, а также Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.