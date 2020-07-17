CША введут санкции против Турции из-за России

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«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны-члены НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена.

По его словам, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.