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В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400 

RT на русском и ещё 1 25 минут назад
CША введут санкции против Турции из-за России
Фото: РИА Новости
Документ внесён конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером.
«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны-члены НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена.
По его словам, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.
С-400 показали в действии
В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.
МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Реджеп Эрдоган , Адам Кинзингер , Сенат США , МИД Турции , НАТО , Турция
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