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Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки 

РИА Новости 2 часа назад
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Фото: РИА Новости
Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 17 июля в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
"В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих флотилии", — говорится в сообщении.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой, отмечается в сообщении военного ведомства.
При этом подчеркивается, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
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Армия , Министерство обороны
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