Каспийскую флотилию подняли по тревоге

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Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа в рамках внезапной проверки боевой готовности поднята по тревоге, в море выходят 35 кораблей и судов, сообщает в пятницу Минобороны РФ

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 17 июля в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

"В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тысячи военнослужащих флотилии", — говорится в сообщении.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой, отмечается в сообщении военного ведомства.

При этом подчеркивается, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.