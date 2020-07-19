Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана 

Газета.Ru и ещё 4 48 минут назад
Турция перебросит боевиков в Азербайджан
Фото: globallookpress.com
Боевики из числа представителей сирийской оппозиции в ближайшие дни могут быть направлены турецкими военными на поддержку армии Азербайджана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на курдское агентство Фират.
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", — говорится в сообщении.
Подробностей о предполагаемом количестве наемников и сроках их отправки в Азербайджан не приводится.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.
Газета.Ru: последние новости
Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии В минобороны Армения рассказали об обстановке на границе с Азербайджаном В минобороны Армения рассказали об обстановке на границе с Азербайджаном Турция и РФ ведут переговоры о поставке комплекса С-400 Турция и РФ ведут переговоры о поставке комплекса С-400
Комментарии 3
Армия , Ближний Восток , Войска , Гражданская война , Свободная сирийская армия , Министерство обороны , ЕС , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подробности разрушительного пожара на корабле США
Подробности разрушительного пожара на корабле США
Молодая конгрессвумен США привлекла новых сторонников
Молодая конгрессвумен США привлекла новых сторонников
Кремль заявил о нежелании Киева установить мир в Донбассе
Кремль заявил о нежелании Киева установить мир в Донбассе
«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром
«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение