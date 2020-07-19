Турция перебросит боевиков в Азербайджан

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Боевики из числа представителей сирийской оппозиции в ближайшие дни могут быть направлены турецкими военными на поддержку армии Азербайджана . Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на курдское агентство Фират.

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", — говорится в сообщении.

Подробностей о предполагаемом количестве наемников и сроках их отправки в Азербайджан не приводится.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.