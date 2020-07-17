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Гиперзвуковая ракета США оказалась не «супер-пупер» 

News.ru 2 часа назад
Гиперзвуковая ракета США оказалась не «супер-пупер»
Фото: US Navy/via Globallookpress.com
Пентагон раскрыл СМИ подробности разработки гиперзвуковой ракеты. Именно её президент Дональд Трамп называл «супер-пупер», летающей в 17 раз быстрее всех доступных аналогов. На самом деле глава Белого дома ошибся, признали в американском оборонном ведомстве: скорость этой ракеты в 17 раз превышает скорость звука. И если американцы намерены поставить эту разработку на вооружение в лучшем случае к 2021 году, то Россия сделала это ещё в декабре 2019-го.
Деталями об американской гиперзвуковой ракете Пентагон поделился с CNN, не раскрыв названия разработки. По словам неназванного представителя оборонного ведомства, Трамп заинтересовался проектом, но серьёзно ошибся, когда говорил о скорости ракеты.
Мы сейчас создаём невероятное оружие на невиданном уровне, — заявил Трамп в мае. — У нас нет выбора — из-за наших противников. У нас есть то, что я называю «супер-пупер ракетой». И я слышал, что она в 17 раз быстрее чем всё, что есть у наших противников.
В Пентагоне вынуждены были поправить президента.
Он говорил о недавнем испытании ракеты в марте, — уточнил источник в ведомстве. — Она летела в 17 раз быстрее звука.
Собеседник CNN не привёл другие характеристики оружия, но, как подчёркивает вещатель, скорее всего, речь идёт об управляемом сверхзвуковом боевом блоке, который выводят с помощью баллистической ракеты. Как ожидается, дальность его полёта будет составлять 1000 км, но он будет тяжелее и дороже, чем крылатые ракеты. Впрочем, США работают и над гиперзвуковыми крылатыми ракетами — усовершенствованной версии хорошо знакомого «Томагавка».
Одно из основных отличий разрабатываемого США оружия от российских и китайских аналогов — это то, что американские ракеты не смогут нести ядерные боеголовки, — уточняет CNN со ссылкой на американских официальных лиц.
В Пентагоне признают, что в области разработки гиперзвукового оружия отстали не только от России, но и Китая: Пекин продемонстрировал гиперзвуковую ракету средней дальности DF-17 на последнем военном параде. Россия поставила стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком на боевое дежурство в декабре 2019 года. По словам вице-премьера Юрия Борисова, во время испытания «Авангард» демонстрировал скорость в 27 Махов, то есть в 27 раз превышал скорость звука.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что американские разработки отстают от российских изделий.
Виктор Мураховский, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт:
У нас уже стоит ряд образцов на вооружении: на боевом дежурстве — комплекс «Авангард», на опытном боевом дежурстве — комплекс «Кинжал» и в стадии завершения испытаний — «Циркон». Ни у какой другой страны готовых изделий такого рода ещё нет. Что касается американских разработок, известно, что на наиболее продвинутой стадии у них находится проект гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183a. Они планируют уже в 2021 году завершить испытания и поставить на вооружение своих ВВС.
Эксперт отметил, что по принципу работы это примерный аналог нашей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Точных данных о массе и дальности этого оружия пока нет.
Американцы разрабатывают ещё три гиперзвуковых изделия, которые находятся на разных стадиях. Одно заказала армия и два — флот. Но это уже на период после 2025 года, — подчеркнул Мураховский.
Пентагон оправдывает отставание от России и Китая тем, что сознательно не хотел адаптировать гиперзвуковые технологии под нужды военных. Пересмотреть свою стратегию США вынудило то, что гиперзвук начали активно осваивать их противники, качнув баланс сил в свою пользу.
Соединённые Штаты ведут разработки гиперзвукового оружия с 2000-х. По некоторым данным, ракета, о которой говорил Трамп, прошла первые испытания ещё в 2011 году, затем — в 2014-ом, но тогда пробные запуски были признаны неудачными.
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Комментарии 3
Армия , Виктор Мураховский , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Военно-промышленная комиссия , CNN , США
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