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Хабаровские военные получили полк С-400 

ТАСС и ещё 1 52 минуты назад
Хабаровские военные получили полк С-400
Фото: РИА Новости
Полк в Хабаровском крае получил в 2020 году комплект зенитной ракетной системы С-400, сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", — сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Замминистра отметил, что комплект поставили в 1529-й гвардейский зенитный ракетный полк в Хабаровске.
Командир полка Роман Капелюх заверил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные в 2020 году, завершены. По его словам, новая система "существенно повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника".
Также в первом полугодии 2020 года Воздушно-космические силы России, по словам замминистра, получили 15 новых и один отремонтированный самолет (МиГ-35С, Як-130, Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, Ми-24). Кроме того, войска получили две новые и одну отремонтированную радиолокационные станции.
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Комментарии
Армия , Алексей Криворучко , Хабаровский Край
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