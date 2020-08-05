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Двадцать военных медцентров построены в 2020 году 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Двадцать военных медцентров построены в 2020 году
Фото: Минобороны России
С опережением сроков идет строительство еще четырех медицинских центров на 560 койко-мест.
Двадцать многофункциональных военных медцентров введены в эксплуатацию в текущем году, сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

«По поручению Верховного Главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2000 койко-мест», — сказала Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Она добавила, что со значительным опережение графиков продолжается строительство еще четырех медицинских центров на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.
Как сообщил главный инфекционист Минобороны РФ Константин Жданов, был реконструирован корпус инфекционных болезней в Военно-Медицинской академии в Санкт-Петербурге. По его словам, клиника успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.
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Армия , Министерство обороны
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