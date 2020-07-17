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Российские истребители сопроводили самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем 

ТАСС и ещё 8 38 минут назад
Истребители не допустили нарушений границ России над Баренцевым морем
Фото: РИА Новости
Истребительная авиация Северного флота сопроводила разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
Как уточнили в Центре, 17 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружен разведывательный самолет Orion ВВС Норвегии.
"Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение", — подчеркнули в НЦУО.
Нарушение границы РФ допущено не было.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , США
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