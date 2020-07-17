Истребители не допустили нарушений границ России над Баренцевым морем

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Истребительная авиация Северного флота сопроводила разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Как уточнили в Центре, 17 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружен разведывательный самолет Orion ВВС Норвегии.

"Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение", — подчеркнули в НЦУО.

Нарушение границы РФ допущено не было.