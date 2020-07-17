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ВМС Украины провели учения в Черном море 

Газета.Ru 55 минут назад
ВМС Украины провели учения в Черном море
Фото: Газета.Ru
Подразделения южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и ВМС вооруженных сил Украины провели учения на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Госпогранслужбы страны.
Отмечается, что маневры предусматривали действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территории украинского государства.
На остров Змеиный, где проходили основные учения, высадились спецназовцы южного регионального управления.
Также в маневрах приняли участие корабельные тактические группы, и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Украина
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