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Минобороны Карабаха заявило о сбитом беспилотнике Азербайджана 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Минобороны Карабаха заявило о сбитом БЛА Азербайджана
Фото: Газета.Ru
В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что сбили в субботу утром, 18 июля, разведывательный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что около 06.38 (05.38 мск) был сбит беспилотник Orbiter-3, "осуществлявший разведывательный полет".
Инцидент произошел на северо-восточном направлении линии соприкосновения.
В минобороны заявили, что подразделения Армии обороны контролируют ситуацию и уверенно осуществляют охрану воздушных и сухопутных границ республики.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Азербайджан
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