«Взять в клещи» над морем: чем вооружена авиация ВМФ РФ

Поиск, обнаружение и уничтожение боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных подводных или надводных кораблей — главное предназначение морской авиации ВМФ России. Она подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения условно делится на палубную и авиацию берегового базирования.

В настоящее время в составе ВМФ РФ находится один авианосец — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", на котором во время боевых походов базируются палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ и многоцелевые корабельные вертолеты Ка-29 и Ка-27 различных модификаций. В 2016–2017 годах во время сирийского похода на корабле проходили испытания нового ударного вертолета Ка-52К "Катран".

На вооружении береговой авиации флота стоят дальние противолодочные самолеты Ту-142М (модификация стратегического бомбардировщика Ту-95), Ил-20, Ил-38Н, истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-31.

Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой. До конца 2020-го на вооружение ВМФ должны поступить сразу три самолета-амфибии Бе-200.

Сегодня в России создаются корабельные беспилотные летательные аппараты, в разработке находятся проекты перспективного авианосца и многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования. Также ведутся работы по созданию самолета с вертикальными взлетом и посадкой.

Керчи на судостроительном заводе "Залив" развернется строительство двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Предполагается, что водоизмещение одного вертолетоносца составит 25 000 т, а длина — около 220 м. Он сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в нашей стране корабли подобного класса не строились.

Развитие морской авиации проходит в рамках Концепции развития Вооруженных сил РФ, рассчитанной до 2035 года. "Необходимо и далее совершенствовать многофункциональность наших самолетов, — отметил в интервью газете "Красная звезда" начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин . — Время требует и далее развивать системы управления, которые позволяют повышать информативность о воздушном пространстве, обеспечивать еще более эффективное взаимодействие наших сил. За такими системами будущее".

Палубная авиация

Изначально известен был как Су-27К. Первый полет состоялся в 1987 году, а 1 ноября 1989 года впервые осуществил посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов". Су-33 был принят на вооружение в 1998 году и с тех пор является основным самолетом палубной авиации нашего ВМФ.

Самолет управляется одним пилотом, имеет встроенную 30-мм пушку ГШ-30-1, управляемые ракеты класса "воздух — воздух", неуправляемые ракеты, а также авиабомбы. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17 000 м, дальность полета — 3000 км. Ожидается, что в перспективе все "сушки" пройдут модернизацию и будут доведены до уровня современных истребителей Су-30СМ.

Еще один палубник — МиГ-29К (есть также учебно-боевой вариант — КУБ). Он является дальнейшим развитием МиГ-29. В его задачу входит противовоздушная и противокорабельная оборона соединения кораблей, нанесение ударов по наземным объектам противника.

© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС /// МиГ-29КУБ

Самолет вооружен управляемыми ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э для воздушного боя, противокорабельными крылатыми ракетами Х-31А и Х-35, противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми авиабомбами КАБ-500Кр для поражения наземных и надводных целей. Максимальная скорость — 2300 км/ч, практический потолок — 17 500 м, дальность полета — 2000 км.

Впервые в Воздушно-космических войсках РФ на этот самолет установлена система обнаружения лазерного облучения со стороны вражеских комплексов ПВО. Она "видит" все, что происходит на дальности около 140 км, может сопровождать до десяти целей и одновременно наводить на них до четырех ракет. После все эти разработки стали предпосылкой для создания в РСК "МиГ" еще более совершенного истребителя МиГ-35.

Есть среди палубников еще учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ, созданный на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Отличается от него отсутствием прицельного оборудования, блоков системы управления оружием, пушечной установки с пушкой, балочных держателей и пилонов, бронеэкранов двигателей, радиостанции связи с сухопутными войсками, блоков и элементов системы обороны.

Первый летающий образец был создан в начале 1988-го. В 1991–1995 годах была построена вторая и последняя партия из пяти Су-25УТГ. Максимальная скорость — 1000 км/ч, практическая дальность — 1850 км, практический потолок — 7000 м. Состоит на вооружении 279-го корабельного истребительного авиаполка авиации Северного флота, а также смешанного авиакрыла 859-го центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске.

Что касается морских винтокрылых машин, то это прежде всего Ка-27. Является самым массовым вертолетом авиации ВМФ. Он бывает в нескольких вариантах — противолодочный (ПЛ), поисково-спасательный (ПС) и радиолокационного дозора (РЛД).

Ка-27ПЛ способен обнаруживать подводные и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты слежения, а также атаковать их с применением бортового вооружения. Экипаж — три человека, максимальная скорость — 285 км/ч, практическая дальность полета — 750 км.

Ка-27ПС служит для обеспечения аварийно-спасательных работ при бедствии кораблей и судов в различных метеоусловиях при волнении моря до пяти баллов одиночно и при взаимодействии с кораблями. Для этого он оснащен лебедкой грузоподъемностью 300 кг.

Ка-31 (или Ка-27РЛД) обеспечивает обнаружение воздушных, надводных целей и автоматическую передачу информации о них на наземные и корабельные пункты управления или комплексы ПВО.

"Свои функции Ка-31 выполняет замечательно: любой командующий корабельной группировкой очень хочет, чтобы у него было как можно более полное понимание воздушной и надводной обстановки, как можно дальше за горизонт. И эта машина позволяет обеспечивать необходимой информацией, а имея информацию, есть возможность принять правильное решение", — рассказывал в интервью ТАСС об этой машине летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" (в составе холдинга "Вертолеты России") Александр Чередниченко.

Сейчас флот получает модернизированную версию Ка-27М. В ближайшей перспективе они составят основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок. В Минобороны РФ планируют отремонтировать и модернизировать в общей сложности 50 вертолетов этого типа.

По словам Чередниченко, на нем стоит новый цифровой комплекс, "позволяющий более точно и четко искать подлодки".

Расширена также и номенклатура вооружения.

"То есть раньше на Ка-27, допустим, были в основном торпеды, сейчас дополнительно к ним авиационные противолодочные ракеты АПР-3М, которые с очень высокой вероятностью способны поражать субмарины. Также корректируемые и обычные противолодочные авиационные бомбы калибра до 250 кг, которые тоже сбрасываются в расчетной точке по сигналам комплекса", — говорил летчик-испытатель.

Еще одна модификация Ка-27 — Ка-29. Вертолет-штурмовик, который позволяет выполнять высадку морской пехоты и огневую поддержку. Причем ему присущи те же функции, которые выполнял Ми-24 в сухопутных войсках. На Ка-29 находится комплекс управляемого вооружения.

© Виталий Невар/ТАСС /// Ка-29

«Машина получилась очень грозная. По своему составу вооружения практически не уступает вертолету Ми-24В. Так же и по своим летно-техническим характеристикам, а по некоторым — даже и превосходит его. На скорости 270–290 км/ч без всякой тряски очень хорошо идет. Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24 (один из самых скоростных в мире — прим. ТАСС)», — Александр Чередниченко летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов".

Однако в ближайшем будущем задачи по огневой поддержке морских десантов возложат больше на новый вертолет — Ка-52К "Катран". Там стоит управляемое вооружение, которое может применяться, не входя в ближайшую зону ПВО противника. По словам вертолетчика, эта машина обладает рядом уникальных характеристик с точки зрения не только приборного оборудования и вооружения, но и пилотирования.

От сухопутной версии — Ка-52 "Аллигатор" — "Катран" отличается компоновкой: получил складывающиеся лопасти (позволяют уменьшить размер вертолета для размещения на корабле), были усилены стойки шасси, изменена система кондиционирования летчика. Еще из новшеств — элемент внешней подвески, который может перевозить определенные грузы.

В перспективе на смену Ка-27 разрабатывается новый палубный вертолет, который получил шифр "Минога". "Мы продолжаем с Минобороны формирование технического задания на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу", — говорил в 2019 году о новой разработке глава вертолетного холдинга Андрей Богинский , подчеркивая, что "это будет абсолютно новая машина". Генеральный конструктор "Камова" Сергей Михеев сообщал, что вертолет может быть создан и в беспилотной версии.

Авиация берегового базирования

В настоящее время ведется модернизация парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы. В 2017 году российское военное ведомство сообщало, что до конца 2020-го морская авиация получит около 100 новых летательных аппаратов.

В частности, силы оперативно-тактической авиации берегового базирования перевооружаются на сверхманевренные истребители Су-30СМ. Двухместный ("спарка") многоцелевой тяжелый истребитель поколения "4+" создан на базе Су-27УБ путем его глубокой модернизации. Обладает сверхманевренностью. В его конструкции применено переднее горизонтальное оперение и двигатели с управляемым вектором тяги.

Самолеты Ил-38 разработки ОКБ им. С. В. Ильюшина модернизируются в вариант Ил-38Н с заменой устаревшего бортового оборудования на навигационный поисково-прицельный комплекс "Новелла-П-38". Он способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные — до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой.

Экипаж — семь человек, дальность полета — 9500 км, практический потолок — 8000 м. Ил-38Н способен также выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки. Первую такую машину флот получил в конце 2014 года. В ближнесрочной перспективе морская авиация планирует получить около 30 самолетов.

Модернизируются и перехватчики МиГ-31 для использования гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", который может использоваться в целях борьбы с кораблями противника.

Для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, применяется противолодочный самолет Ту-142М. Он также предназначен для поиска и слежения за атомными подводными лодками с баллистическими ракетами.

Экипаж — девять человек, максимальная скорость — 855 км/ч, практический потолок — 13 500 м.

Вооружен взрывными сбрасываемыми источниками звука, торпедами, противолодочными авиационными ракетами, противолодочными и практическими бомбами, а также морскими минами.

Всего в 1968–1994 годах было изготовлено около 100 экземпляров Ту-142 различных модификаций. В 2013-м стало известно, что разрабатывается новый противолодочный самолет на замену Ту-142М3.

Также в составе морских авиаполков есть фронтовые бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР. Базовый вариант Су-24 был разработан еще в 1960-х годах, серийно производился на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова с 1972 по 1983 год. Всего, по разным данным, было построено порядка 720 единиц. Сейчас на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации стоят порядка 120 модифицированных самолетов.

Су-24 © Юрий Смитюк/ТАСС

Су-24МР оборудован аппаратурой радиолокационной разведки бокового обзора "Штык", которая обеспечивает просмотр зоны шириной 24 км с каждой стороны от линии курса, обеспечивает регистрацию изображения. Способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах, имеет изменяемую стреловидность крыла. Максимальная скорость — 1700 км/ч, практический потолок — 11 км.

Кстати, самым ярким проявлением возможностей средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у Су-24М стала демонстрация атаки в Черном море на эсминец США Donald Cook в 2014 году. Тогда была полностью выведена из строя новейшая электроника, в том числе средства РЭБ и радиосвязи, что впоследствии вызвало международный скандал.

В 2020 году ожидается принятие в состав флота трех новых самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир". Он построен в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева и, по словам генерала Кожина, является последним достижением мировой гидроавиации, наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий.

Бе-200 в противолодочном варианте представят в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Согласно контракту от 2013 года, Минобороны должно получить шесть таких машин.

© Марина Лысцева/ТАСС /// Бе-200ЧС

Базовая конфигурация Бе-200 предназначена для тушения пожаров — он оборудован восемью водяными баками, расположенными под полом грузовой кабины, и может брать на борт до 12 т воды. Также есть транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. В феврале 2020 года поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) Бе-200ЧС.

Для морской авиации также планируется модернизация самолетов-амфибий Бе-12 под новые противолодочные комплексы.

Бе-12 предназначен для поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения подводных лодок в любых метеоусловиях, в любое время года и суток, на удалении до 500 км от аэродрома базирования. Первый полет этого самолета был осуществлен в 1960 году, с 1963-го машина начала поступать на вооружение авиации ВМФ. Является первым отечественным самолетом-амфибией, оснащенным турбовинтовыми двигателями и радиолокационной станцией.