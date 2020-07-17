«Обычная гиперзвуковая ракета. Ну что нас пугать этим?»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия опережает США в развитии вооружения.
«Это обычная гиперзвуковая ракета. В данном случае обычная, потому что для них это новинка, поскольку мы шли впереди. Я думаю, что там, конечно, не без пиара. Не без преувеличения, что обычно присуще американским военным. Ну а что нас пугать этим? Мы идём дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей. Именно для обеспечения безопасности обороны страны. Вот что касается характеристик ракеты, у меня большие сомнения. Слишком быстро они её сделали. Тем не менее, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Нам главное обеспечить безопасность своей страны, всё остальное не важно».
В мае президент Соединённых Штатов объявил о разработке, как он сказал, «супер-пупер» ракеты.
«На самом деле он имел в виду недавние испытания, которые мы провели в марте», — пояснил представитель Пентагона.