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В Совфеде усомнились в реальной боевой мощи «супер-пупер» ракеты президента США 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
«Обычная гиперзвуковая ракета. Ну что нас пугать этим?»
Фото: Zuma\TASS
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия опережает США в развитии вооружения.
«Это обычная гиперзвуковая ракета. В данном случае обычная, потому что для них это новинка, поскольку мы шли впереди. Я думаю, что там, конечно, не без пиара. Не без преувеличения, что обычно присуще американским военным. Ну а что нас пугать этим? Мы идём дальше, мы занимаемся испытанием ракет, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты, мы уже придумали противоядие. И делается это исключительно в целях обеспечения своей безопасности, без каких-либо захватнических целей, наступательных целей. Именно для обеспечения безопасности обороны страны. Вот что касается характеристик ракеты, у меня большие сомнения. Слишком быстро они её сделали. Тем не менее, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Нам главное обеспечить безопасность своей страны, всё остальное не важно».
В мае президент Соединённых Штатов объявил о разработке, как он сказал, «супер-пупер» ракеты.
«На самом деле он имел в виду недавние испытания, которые мы провели в марте», — пояснил представитель Пентагона.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Владимир Джабаров , Пентагон , Совет Федерации , Москва
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