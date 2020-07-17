«Обычная гиперзвуковая ракета. Ну что нас пугать этим?»

Все новости на карте

В мае президент Соединённых Штатов объявил о разработке, как он сказал, «супер-пупер» ракеты.

Говорит Москва: последние новости

В Анкаре раскрыли подробности нападения на российско-турецкий патруль в Сирии

В посольстве Азербайджана не исключили полномасштабных боевых действий против Армении после конфликта на границе

9 человек погибли на границе Армении и Азербайджана во время столкновений