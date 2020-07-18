Более 70 военных выздоровели за сутки от COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных Силах РФ от коронавируса выздоровел 71 военнослужащий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Таким образом общая численность выздоровевших в российских войсках выросла до 8049 человек. На сегодняшний день в армии установлено 1201 военнослужащих с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию.

Из них в госпиталях Минобороны лечение проходят 877 человек. В свою очередь в изоляторах по месту службы находятся 81 военных. Еще 20 человек поместили в лечебные учреждения системы гражданского здравоохранения, а 223 человека — изолировали на дому.

В состоянии средней тяжести находится один человек, остальные не имеют симптомов заболевания, сообщается на официальном сайте Минобороны.