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Более 70 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Более 70 военных выздоровели за сутки от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
За минувшие сутки в Вооруженных Силах РФ от коронавируса выздоровел 71 военнослужащий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Таким образом общая численность выздоровевших в российских войсках выросла до 8049 человек. На сегодняшний день в армии установлено 1201 военнослужащих с положительными результатами анализа на коронавирусную инфекцию.
Из них в госпиталях Минобороны лечение проходят 877 человек. В свою очередь в изоляторах по месту службы находятся 81 военных. Еще 20 человек поместили в лечебные учреждения системы гражданского здравоохранения, а 223 человека — изолировали на дому.
В состоянии средней тяжести находится один человек, остальные не имеют симптомов заболевания, сообщается на официальном сайте Минобороны.
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