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Объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты 

Вечерняя Москва и ещё 3 39 минут назад
В Минобороны объявили внезапную проверку готовности войск
Фото: ТАСС
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, а также отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты объявлена по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина.
— Проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов, — указано в релизе Министерства обороны страны.
Экстренная проверка проходит в целях оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ и подготовки к учению «Кавказ-2020».
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны
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