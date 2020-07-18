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В США подготовили законопроект после сообщений о «связях» РФ с талибами 

RT на русском и ещё 9 17 минут назад
США подготовили ответ на «сговор» России с талибами
Фото: Reuters
В конгресс США представили законопроект, в котором предлагают обязать главу Нацразведки сообщать конгрессу об известных ему случаях деятельности невраждебных стран против американских военнослужащих не позднее чем через 14 дней. С документом ознакомился RT.
Законопроект представили конгрессмены Стефани Мёрфи и Джо Каннингем. Инициатива стала ответом на сообщения о «связях» России с движением «Талибан»*.
«Законопроект о предписании директору Национальной разведки уведомлять Конгресс, в случаях если директор посчитает с большой или средней степенью уверенности, что иностранное государство, находящееся в мире с Соединёнными Штатами, старается причинить смерть или серьёзные телесные повреждения служащим Вооружённых сил Соединённых Штатов», — говорится в описании инициативы.
Как отметили в пресс-службе Мёрфи, это первый законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления американской разведки о том, что Москва якобы выплачивала вознаграждения боевикам, связанным с талибами, «побуждая их убивать военнослужащих США и коалиции в Афганистане».
Когда разведка обнародовала данные, администрация президента США Дональда Трампа провела неофициальный брифинг в Белом доме для некоторых представителей конгресса, указывается в пояснении к законопроекту. При этом республиканцы и демократы были проинформированы по отдельности.
Мёрфи подчёркивает, когда речь идёт о возможном нападении на военнослужащих США, конгресс должен быть осведомлён немедленно без различий по партийной принадлежности.
Предполагается, что информация поможет руководству фракций принимать более обоснованные решения по законопроектам о предоставлении полномочий и выделении ассигнований, а также надзору за деятельностью исполнительной власти.
В июне газета The New York Times опубликовала материал о том, что Россия «предоставляла вознаграждение» боевикам за атаку на солдат международной коалиции в Афганистане. Источником послужили анонимные представители разведки США.
Однако позже в Пентагоне заявили, что ведомство не располагает разведдаными и доказательствами о «руководстве» действиями талибов со стороны России.
Трамп, в свою очередь, назвал публикацию заказным вбросом, который не имеет под собой оснований.
Российский МИД назвал заявления американской прессы «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
Кроме того, в посольстве России сообщили, что российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Комментарии 6
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Законопроекты , Дональд Трамп , Джо Каннингем , МИД , Пентагон , Талибан , Администрация США , New York Times , США
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