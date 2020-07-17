В Минобороны заявили о желании США контролировать космос

США выходят из Договора по открытому небу (ДОН) как минимум по двум причинам, в частности, из-за желания полностью контролировать космос. Такое мнение выразил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".

"Первая [причина]. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы", — отметил Рыжков.

Вторая причина, по мнению начальника центра — нежелание США допускать инспекцию своей территории, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли. Он напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США "отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона". При этом американцы "не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий", напомнил Рыжков.

Через восемь месяцев, добавил начальник центра, специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования.