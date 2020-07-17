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В Минобороны РФ считают, что США хотят выйти из ДОН из-за желания контролировать космос 

ТАСС 9 часов назад
В Минобороны заявили о желании США контролировать космос
Фото: Reuters
США выходят из Договора по открытому небу (ДОН) как минимум по двум причинам, в частности, из-за желания полностью контролировать космос. Такое мнение выразил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".
"Первая [причина]. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы", — отметил Рыжков.
Вторая причина, по мнению начальника центра — нежелание США допускать инспекцию своей территории, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли. Он напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США "отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона". При этом американцы "не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий", напомнил Рыжков.
Через восемь месяцев, добавил начальник центра, специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования.
Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
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Комментарии
Армия , Майкл Помпео , Сергей Рыжков , Дональд Трамп , Министерство обороны , США
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