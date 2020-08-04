U-2 стал «Wi-Fi-роутером для военных»

Одна из старейших моделей самолетов, которая до сих пор стоит на вооружении — легендарный американский высотный разведчик U-2. Секрет его успеха прост: платформа оказалась настолько удачной, что с появлением все более новых задач ее сравнительно просто адаптируют к ним. Очередное такое обновление превратило «Дракониху» в специальный ретранслятор оперативных данных для обмена информацией между воздушными и военными силами.

Старый добрый U-2 впервые взлетел более 65 лет назад — 1 августа 1965 года и является представителем совсем другой эры самолетостроения. Он разрабатывался в те времена, когда о мощной электронике на борту летательного аппарата инженеры и военные могли только мечтать. Поэтому большая часть его оборудования изначально была аналоговой и очень простой по своему функционалу.

Казалось бы, даже с учетом всех возможных модернизаций, что может предложить подобный «динозавр» современным вооруженным силам? Оказывается — многое. Специалисты Lockheed Martin умудрились оснастить последнюю модификацию U-2 (производства конца 1980-х) радиоэлектронной «начинкой», необходимой для интеграции в экспериментальную систему Advanced Battle Management System (ABMS). Это своеобразный военный интернет, экосистема для обмена оперативной тактической информацией и координации действий союзников.

Как пишет портал Defence One, в ходе недавно закончившихся учений July Orange Flag на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии легендарный шпионский самолет обеспечивал обмен данными между истребителями F-35A и наземными подразделениями ПВО. Одной из ключевых «фишек» F-35 является возможность объединения нескольких самолетов в сеть и не только передавать друг другу данные, но и увеличивать возможности сенсоров каждой боевой единицы.

Военные не раскрывают точных цифр, но благодаря обновленному U-2 дальность действия такой сети из F-35 удалось существенно увеличить. А также включить в нее наземные батареи зенитных ракет Patriot. Демонстрация возможностей такой технологии включала поиск целей с помощью малозаметных истребителей и ее поражения ЗРК. Таким образом «старичок» показал себя отлично в роли своего рода военного Wi-Fi-роутера тактического уровня, что было анонсировано еще в начале лета.