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Легендарный самолет-разведчик стал «Wi-Fi-роутером для военных» 

Популярная механика и ещё 1 40 минут назад
U-2 стал «Wi-Fi-роутером для военных»
Фото: Популярная механика
Одна из старейших моделей самолетов, которая до сих пор стоит на вооружении — легендарный американский высотный разведчик U-2. Секрет его успеха прост: платформа оказалась настолько удачной, что с появлением все более новых задач ее сравнительно просто адаптируют к ним. Очередное такое обновление превратило «Дракониху» в специальный ретранслятор оперативных данных для обмена информацией между воздушными и военными силами.
Старый добрый U-2 впервые взлетел более 65 лет назад — 1 августа 1965 года и является представителем совсем другой эры самолетостроения. Он разрабатывался в те времена, когда о мощной электронике на борту летательного аппарата инженеры и военные могли только мечтать. Поэтому большая часть его оборудования изначально была аналоговой и очень простой по своему функционалу.
Казалось бы, даже с учетом всех возможных модернизаций, что может предложить подобный «динозавр» современным вооруженным силам? Оказывается — многое. Специалисты Lockheed Martin умудрились оснастить последнюю модификацию U-2 (производства конца 1980-х) радиоэлектронной «начинкой», необходимой для интеграции в экспериментальную систему Advanced Battle Management System (ABMS). Это своеобразный военный интернет, экосистема для обмена оперативной тактической информацией и координации действий союзников.
Как пишет портал Defence One, в ходе недавно закончившихся учений July Orange Flag на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии легендарный шпионский самолет обеспечивал обмен данными между истребителями F-35A и наземными подразделениями ПВО. Одной из ключевых «фишек» F-35 является возможность объединения нескольких самолетов в сеть и не только передавать друг другу данные, но и увеличивать возможности сенсоров каждой боевой единицы.
Военные не раскрывают точных цифр, но благодаря обновленному U-2 дальность действия такой сети из F-35 удалось существенно увеличить. А также включить в нее наземные батареи зенитных ракет Patriot. Демонстрация возможностей такой технологии включала поиск целей с помощью малозаметных истребителей и ее поражения ЗРК. Таким образом «старичок» показал себя отлично в роли своего рода военного Wi-Fi-роутера тактического уровня, что было анонсировано еще в начале лета.
Пентагон последние несколько десятилетий делает большой упор на развитие информационных технологий на поле боя. Причем зачастую используются самые новые решения, еще не успевшие занять нишу на рынке, как это было, например, со спутниковым интернетом Starlink. В конце прошлой зимы планировалось проверить возможность его использования в рамках ABMS.
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Армия , Пентагон
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