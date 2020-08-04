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Немцы неоднозначно оценили вывод войск США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Немцы неоднозначно оценили вывод войск США
Фото: Reuters
Около 28% граждан Германии считают вывод войск США, размещенных в Германии, «однозначно плохим» событием, при этом «однозначно хорошим» его назвали почти 23%, сообщил во вторник еженедельник Spiegel со ссылкой на опрос института Civey.
По данным Spiegel, «скорее плохим» вывод войск США считает почти 21% опрошенных, «скорее хорошим» — 13%, заявили, что не имеют определенного мнения по данному вопросу, еще 16%. При этом наибольшее количество противников вывода принадлежат к консервативным и либеральным партиям Германии — альянсу ХДС/ХСС и Свободной демпартии. Наибольшее количество сторонников данного шага принадлежит партии «Левые», передает РИА «Новости».
Как ранее сообщила пресс-служба правительства Германии, власти ФРГ приняли к сведению решение США о выводе 12 тыс. военнослужащих, будет координировать эту работу с федеральными землями Германии, правительством США и в рамках НАТО.
Значительное большинство немцев также считают аргументы президента США Дональда Трампа, которые он привел в качестве обоснования для вывода военных из Германии, несостоятельными.
Опрос был проведен по заказу издания с 7 июля по 8 августа 2020 года, в нем приняли участие 5 тыс. 6 человек, статистическая погрешность составляет 2,5 процентного пункта.
Напомним, глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.
1 июля Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».
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Комментарии
Армия , Ножевые ранения , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Spiegel
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